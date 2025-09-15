Sakarya 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek. Salı günü hava daha açık ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 27°C arasında seyredecek. Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 28°C arasında olacak. Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Salı ve Çarşamba günleri daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Perşembe günü ise yağışlı koşullar etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava tahminlerine göre düzenlemelisiniz. Özellikle Perşembe günü yağış beklendiği için dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli durumlarda uygun kıyafetler giymek sağlığınız açısından da önemlidir.