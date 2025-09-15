HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak.

Sakarya 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek. Salı günü hava daha açık ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 27°C arasında seyredecek. Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 28°C arasında olacak. Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Salı ve Çarşamba günleri daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Perşembe günü ise yağışlı koşullar etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava tahminlerine göre düzenlemelisiniz. Özellikle Perşembe günü yağış beklendiği için dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli durumlarda uygun kıyafetler giymek sağlığınız açısından da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!
Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.