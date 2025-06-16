Sakarya 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 8°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 17 Haziran Salı gününden itibaren Sakarya'da orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışların 20 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava koşullarının daha değişken olacağı ve ara ara şiddetli yağmurların görülebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, yağış ihtimalini göz önünde bulundurarak esnek planlar yapmaları faydalı olacaktır. Ani yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sağanak yağışların ardından oluşabilecek su birikintileri ve sel riski için, özellikle dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları önemlidir.

Hava koşullarına bağlı olarak alerjik reaksiyonların artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde polen seviyeleri yüksek olabilir. Nem artışı ile birlikte mantar sporlarının da çoğalması bekleniyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin, belirtileri hafifletmek için gerekli önlemleri almaları önerilir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları faydalı olacaktır.