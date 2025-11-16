HABER

Sakarya 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 16 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişken bulutlulukla geçecek. Gün içinde sıcaklık 19°C seviyelerine ulaşacakken, nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde, 17 Kasım'da sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Bu süreçte havanın ılıman olması, dış mekan etkinliklerini olumsuz etkilemeyecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

Sakarya'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu değişken bulutluluk ile geçecek. Sıcaklık 19°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 19°C arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %85 civarında kalacak. Rüzgar hızı 1.4 km/saat düzeyinde tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. 17 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 22°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. 18 Kasım Salı günü hafif puslu bir güneşli hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü ise bulutların ardından parlak bir gökyüzü görülecek. Sıcaklıklar yine 22°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri ve dış mekan planları için uygun bir ortam sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir mont bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah saatlerinde yolculuk yaparken önlem almak önemlidir. Araçların camlarının buğulanmasını engellemek için önlem alınmalıdır.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde Sakarya'da hava koşullarının stabil ve ılıman olacağı belirlenmiştir. Bu durum, dış mekan aktiviteleri ve günlük planlar için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

