HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Sakarya'da hava durumu, yer yer sağanak yağışla birlikte 23°C'ye kadar yükselecek.

Sakarya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Hava sıcaklıkları 13°C civarında hissedilecek.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 5°C civarında olacak. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 12°C olarak öngörülüyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 5°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 13°C olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 6°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık 13°C olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle, kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde, şemsiyelerin devrilme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vücut ısısının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, önlemler almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ertan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçtiErtan Yıldız'ın o 3 ifadesi 'Etkin pişmanlığın' önüne geçti
ABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtıABD'nin konuştuğu firar! 11 mahkum cezaevinden kaçtı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

Şimşek açıkladı: 1 Ağustos'ta başlayacak!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

200 milyon Euro'luk dev vurgun: 3 'kırmızı bülten' kararı!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Oğlu Sadri ile Cannes'ta! Kırmızı halıda boy gösterdiler! ''Aynı babası''

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Disko topu gelinin üzerine düştü! Kına gecesinde inanılmaz olay

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

Devlet Bahçeli: "Barış tek kanatlı kuş değildir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.