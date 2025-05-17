Sakarya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 9°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Hava sıcaklıkları 13°C civarında hissedilecek.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 5°C civarında olacak. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 12°C olarak öngörülüyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 5°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 13°C olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 6°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı %79 civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık 13°C olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle, kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde, şemsiyelerin devrilme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse, şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vücut ısısının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, önlemler almak faydalı olacaktır.