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Sakarya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu kısmen güneşli olacak.

Sakarya 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 27°C'ye kadar çıkabilir. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak ölçülüyor. UV endeksi 9 olarak belirlendi. Bu durum, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü, sıcaklık 22°C civarında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. 21 Mayıs Çarşamba günü, hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. 22 Mayıs Perşembe günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu arası olacak. Sıcaklık 31°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Yüksek UV endeksi nedeniyle güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak cilt sağlığını korumak açısından faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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