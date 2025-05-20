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Sakarya 20 Mayıs Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 20 Mayıs Salı hava durumu sabah saatlerinde 24°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Sakarya 20 Mayıs Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 24°C, gece ise 13°C civarında olacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %74. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden saatte 14 kilometre olarak bekleniyor.

21 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 9°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 10°C olacak. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açılarla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları tercih etmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek faydalıdır. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da sağlığınız için önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, ayrıca şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar tercih etmek önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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