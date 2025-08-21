HABER

Sakarya 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 32°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Sakarya'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Cuma günü sıcaklıklar 39°C'ye çıkacak. Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek ve 31°C civarında olacak. Pazar günü ise kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Sıcak günlerde güneş ışınları dik açıyla geldiği için ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artıyor. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak da gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabilir. Bu durumu önlemek için gün boyunca bol su içmek önem taşır. Alkollü içeceklerden kaçınmak da gereklidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcak ortamlardan uzak durması önemlidir.

Sıcak hava koşulları, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına da neden olabilir. Yangın riski artabilir. Elektrikli cihazların düzenli bakımını yapmak önemlidir. Gereksiz yere açık bırakmamak ve yangın güvenliği önlemleri almak da gerekir.

Pazar günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle, su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olunmalı. Araç kullanırken su birikintilerinden uzak durmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Sakarya'da sıcak hava koşulları ve kısa süreli yağışlar bekleniyor. Bu koşullara karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.

Sakarya
