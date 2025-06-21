Sakarya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında. Gece sıcaklık 11°C'ye kadar düşebilir. Bu serin hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmeyi gerektirebilir.

Pazar günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 25°C seviyelerine ulaşacak. Çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkacak. 32°C'ye kadar yükselebilir. Artan sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler bekleniyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının daha yoğun olması öngörülüyor. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de önerilmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir yaklaşım sağlar.