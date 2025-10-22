HABER

Sakarya 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 22 Ekim 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 23°C arasında değişirken, nem oranı %84 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve serin hava koşulları yaşanabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almak önem taşıyor, bu nedenle hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü Sakarya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %84 düzeyinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati 18:09'dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 23 Ekim Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü puslu ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü ise daha serin bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Serin günlerde kat kat giyinerek vücut ısısını korumak gerekir. Ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmemek için sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Hava koşullarına göre plan yaparak, yağmurlu günlerde dışarıda uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz.

