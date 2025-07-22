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Sakarya 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek.

Sakarya 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Sakarya'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece ise sıcaklık 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölge için olağanüstü yüksek değerlere işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 39°C, 24 Temmuz Perşembe günü 36°C ve 25 Temmuz Cuma günü 35°C civarında olacak. Bu durum, Sakarya'da sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Aşırı sıcaklar, vücut ısısını yükselterek sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca, orman yangınları riski artabilir. Bu nedenle, su tasarrufu sağlanmalı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve tarım alanlarında sulama yöntemleri dikkatlice planlanmalıdır.

Sakarya'da beklenen aşırı sıcaklara karşı bireysel ve toplumsal olarak gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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