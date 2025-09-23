HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 23 Eylül Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Sakarya 23 Eylül Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Eylül 2025 Salı günü, Sakarya'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın saatte 12 km hızla kuzeybatıdan esmesi öngörülüyor. Nem oranı gündüz %43, akşam ise %71 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C civarında olması tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklıkların 25°C civarında olacağı düşünülüyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 23°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket etmekte fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?
Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıDiyarbakır’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.