Sakarya 23 Eylül Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Eylül 2025 Salı günü, Sakarya'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın saatte 12 km hızla kuzeybatıdan esmesi öngörülüyor. Nem oranı gündüz %43, akşam ise %71 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C civarında olması tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklıkların 25°C civarında olacağı düşünülüyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 23°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket etmekte fayda var.