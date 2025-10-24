HABER

Sakarya 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 24 Ekim 2025 Cuma günü sisli bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde etkili olacak sis, gün boyunca sıcaklığın 11,5°C ile 21,9°C arasında değişmesine neden olacak. 25 Ekim Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar etkin olacak. 26 Ekim Pazar günü ise güneşin görünmesiyle daha ılıman bir hava hakim olacak. Dışarıda hazırlıklı olmak, şiddetli yağışlı günlerde önemli hale gelecek. Güncel hava durumu takibi esnek planlama gerektiriyor.

Sakarya'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, sisli bir atmosferle başlayacak. Sabah saatlerinde bu sisli hava etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık 11,5°C ile 21,9°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 18:05 olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında değişecek. 26 Ekim Pazar günü bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Daha ılıman bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 27°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Cumartesi günü beklenen şiddetli yağışlar dikkate alınmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınıza uygun şekilde düzenlemeniz faydalı olacaktır. Pazar ve Pazartesi günleri daha ılıman hava koşulları bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.

Sonbahar aylarında hava koşullarındaki belirsizlikler artabilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından faydalıdır.

