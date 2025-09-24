Sakarya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu. Sabah saatleri güneşli geçecek. Öğle ve akşam saatlerinde ise hava az güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 28°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 25 Eylül Perşembe günü bulutlu ve güneşli havalar bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü de bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 27 Eylül Cumartesi günü ise alçak bulutlu hava görülecek. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam serin havalar olabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacaktır. Güneş ışınlarının etkisiyle hafif ve rahat kıyafetler giymek önerilir. Ani hava değişimlerine karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta yarar var.

Sakarya'nın Eylül ayındaki ortalama sıcaklıkları önemli. Bu dönemde hava genellikle 15°C ile 25°C arasında değişir. Mevsim normallerine uygun hava beklenmektedir. Yine de hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.