Sakarya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 17°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 32°C'ye kadar yükselecek. Hava güneşli geçecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü, hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Gün boyunca belirgin güneş ışığı görülecek. 26 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 36°C'ye yükselebilir. Güneş ışığı devam edecek. 27 Haziran Cuma günü, sıcaklık 36°C seviyelerinde kalacak. Çok sıcak bir hava hakim olacak. 28 Haziran Cumartesi günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 29°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü, sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 28°C'ye düşecek. 30 Haziran Pazartesi günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 29°C civarında kalacak.

Bu dönemde, özellikle yüksek sıcaklıkların görüleceği günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sağanak yağışların beklendiği günlerde, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Evlerde, suyun girmesini engellemek için pencere ve kapıların sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Bu önlemler, kişisel güvenliğinizi ve çevrenizi korumaya yardımcı olur.