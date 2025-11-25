Sakarya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 25 Kasım 2025 Salı günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Adapazarı'nda sisli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6,6°C. En yüksek sıcaklık ise 17,3°C olarak tahmin ediliyor. Sapanca'da puslu ve güneşli bir gün öngörülüyor. Burada en düşük sıcaklık 4°C. En yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. Karasu'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 7,6°C. En yüksek sıcaklık 14,7°C olarak bekleniyor. Geyve'de de sisli bir gün öngörülüyor. Burada en düşük sıcaklık 5,1°C. En yüksek sıcaklık ise 17°C olacak. Akyazı'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6,8°C. En yüksek sıcaklık 16,5°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü, yer yer güneşli geçecek. Ardından hava bulutlanıyor. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü, puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık 22°C olacak. 28 Kasım Cuma günü, artan bulutlarla hava bulutlanacak. En düşük sıcaklık 8°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 5°C. En yüksek sıcaklık 16°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir mont bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Sisli ve puslu günlerde görüş mesafesi azalabilir. Trafikte daha dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Hava koşullarına uygun plan yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz.