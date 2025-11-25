HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları çeşitlilik gösterecek. Adapazarı sisli, Sapanca puslu ve güneşli iken, Karasu kapalı bir hava ile karşılaşacak. Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 26 Kasım'da güneşli, 27 Kasım'da puslu tahminler var. Hava sıcaklıkları 5 ile 22°C arasında değişecek. Ani hava değişiklikleri için hazırlıklı olunmalı, esnek planlar yapılmalıdır. Sağlığınızı korumak için hava koşullarına dikkat edilmelidir.

Sakarya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Sakarya'da 25 Kasım 2025 Salı günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Adapazarı'nda sisli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6,6°C. En yüksek sıcaklık ise 17,3°C olarak tahmin ediliyor. Sapanca'da puslu ve güneşli bir gün öngörülüyor. Burada en düşük sıcaklık 4°C. En yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. Karasu'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 7,6°C. En yüksek sıcaklık 14,7°C olarak bekleniyor. Geyve'de de sisli bir gün öngörülüyor. Burada en düşük sıcaklık 5,1°C. En yüksek sıcaklık ise 17°C olacak. Akyazı'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 6,8°C. En yüksek sıcaklık 16,5°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü, yer yer güneşli geçecek. Ardından hava bulutlanıyor. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü, puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. En düşük sıcaklık 7°C. En yüksek sıcaklık 22°C olacak. 28 Kasım Cuma günü, artan bulutlarla hava bulutlanacak. En düşük sıcaklık 8°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 5°C. En yüksek sıcaklık 16°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir mont bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Sisli ve puslu günlerde görüş mesafesi azalabilir. Trafikte daha dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Hava koşullarına uygun plan yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Türkiye'nin adayı Sabanca'da! INTERPOL'de seçim heyecanı başladıGözler Türkiye'nin adayı Sabanca'da! INTERPOL'de seçim heyecanı başladı
Son dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuşSon dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.