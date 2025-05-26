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Sakarya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sakarya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 8°C civarında olacak. Bu durum, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir gün olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar görülecek. 30 Mayıs Cuma günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu süreçte hava koşullarının değişkenliği nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir.

Şiddetli yağışların olduğu günlerde su baskınları ve trafik kazaları riski artar. Yağmurlu günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak en iyisidir. Eğer çıkılması gerekiyorsa, su birikintilerinden uzak durulmalı ve araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Yağışların ardından çamur kaymalarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek, uygun planlama yapmayı kolaylaştırır. Böylece olası olumsuz etkileri en aza indirmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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