Sakarya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu şiddetli yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgarın hızı 17 km/s olacak, nem oranı ise %86 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 4°C ile 19°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde uygun giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Şiddetli yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekiyor. Su baskınlarına karşı dikkatli olmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak gerekli. Bu önlemler kişisel güvenliği sağlamada yardımcı olacaktır. Günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirebilir.