HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Sakarya'da şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 17 km/s ile esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %86 olarak tahmin ediliyor. Hazırlıklı olmak önem taşıyor. 29 Ekim'de hava genelde güneşli olacak. 30 Ekim'de ise puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Su baskınlarına karşı dikkatli olmalı, yağmurluk bulundurmak güvenlik açısından faydalı olacaktır.

Sakarya 28 Ekim Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu şiddetli yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgarın hızı 17 km/s olacak, nem oranı ise %86 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 4°C ile 19°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde uygun giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Şiddetli yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekiyor. Su baskınlarına karşı dikkatli olmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak gerekli. Bu önlemler kişisel güvenliği sağlamada yardımcı olacaktır. Günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladıOsmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı
Van’da 990 paket kaçak sigara ele geçirildiVan’da 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.