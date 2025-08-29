HABER

Sakarya 29 Ağustos Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sakarya'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında seyredecek. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye yükselecek. 31 Ağustos Pazar günü ise 37°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, cilt sağlığını korur.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak ve hava durumunu takip ederek, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

hava durumu Sakarya
