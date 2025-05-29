Sakarya 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sağanak yağışlarla birlikte 24°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklık 8°C'ye düşecek. Bu durum, bölgedeki nem oranının artmasına sebep olacak. Hava koşulları daha serin hale gelecek.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 24°C civarında kalacak. Sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık ise 20°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek.

Bu dönemde, yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır. Sakarya'nın dağlık ve ormanlık bölgelerinde yağışların artması, toprak kaymaları riskini artırabilir. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayanların ve doğa yürüyüşlerine çıkanların dikkatli olmaları önemlidir.

Yağışların yoğun olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gereklidir. Araç kullanırken dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.