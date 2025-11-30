Sakarya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava bekleniyor. Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 9,5°C ile 17,2°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1,8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:02’dir. Gün batımı ise 17:32'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları serin geçecek. 1 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 2°C ile 14°C arasında olabilir. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 3°C ile 15°C olarak tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 3°C ile 16°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı düşünülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerine dikkat edilmelidir. Serin havaya karşı tedbirli olunması önem taşımaktadır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağmur ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak gereklidir. Bu, ıslanmaktan korunmayı sağlar. Sürücüler için araçların durumu kontrol edilmelidir. Yağmurlu hava koşullarına uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, dikkatli sürüş yapmak da önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltır.