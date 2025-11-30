HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 9,5°C ile 17,2°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde, 1 Aralık'ta sıcaklık 2°C ile 14°C arasında, 2 Aralık'ta 3°C ile 15°C, 3 Aralık'ta ise 3°C ile 16°C olarak tahmin ediliyor. Serin hava koşullarında kat kat giyinmek ve yağmura karşı önlem almak büyük önem taşıyor. Sürücüler dikkatli olmalı, hava şartlarına göre araç kontrollerini gerçekleştirmelidir.

Sakarya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava bekleniyor. Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 9,5°C ile 17,2°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1,8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:02’dir. Gün batımı ise 17:32'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları serin geçecek. 1 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 2°C ile 14°C arasında olabilir. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 3°C ile 15°C olarak tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 3°C ile 16°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı düşünülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerine dikkat edilmelidir. Serin havaya karşı tedbirli olunması önem taşımaktadır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağmur ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak gereklidir. Bu, ıslanmaktan korunmayı sağlar. Sürücüler için araçların durumu kontrol edilmelidir. Yağmurlu hava koşullarına uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, dikkatli sürüş yapmak da önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İltihabı kalp krizini tetikliyor! Uzman isim açıkladıİltihabı kalp krizini tetikliyor! Uzman isim açıkladı
Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandıGenç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.