HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da cinayet! Tutuklandılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya'da cinayet! Tutuklandılar

Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındıPolis gelince kendini eve kilitledi; kapı kırılarak gözaltına alındı
İstanbul'da polise bıçaklı saldırı! 4'ü polis 6 yaralıİstanbul'da polise bıçaklı saldırı! 4'ü polis 6 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.