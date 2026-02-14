Sakarya'da cinayet! Tutuklandılar

Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır