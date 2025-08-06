Sakarya'da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)