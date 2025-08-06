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Sakarya'da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da dehşet yaşandı. Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SAKARYA'DA DEHŞET!

Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı 1

Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı.

Sakarya da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı 2

Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya da dehşet: 2 aile arasındaki kavga kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı 3

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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