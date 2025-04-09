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Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.’ya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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