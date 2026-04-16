HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da film gibi kovalamaca... Polisle 3 sokak boyunca çatıştı

İçerik devam ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 sokak boyunca polisle çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışma anı ve şahsın etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatışan şahıs, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkisiz hale getirilen şahıs ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya da film gibi kovalamaca... Polisle 3 sokak boyunca çatıştı 1

BAZI ARAÇ VE EVLERE KURŞUN İSABET ETTİ

Meydana gelen çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etti. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma anı ve şahsın etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Sakarya da film gibi kovalamaca... Polisle 3 sokak boyunca çatıştı 2

FİLM GİBİ ÇATIŞMA ANLARINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Çatışma anını evinin balkonundan cep telefonundan kayıt altına alan Melih Mısır, "Biz evimizdeydik, polisler mahalleyi çevreledi ve biz ne olduğunu anlamadık. Sonrasında balkondayken içeri girmemizi söylediler ardından da silah seslerini duyduk. Biri vuruldu ve şu anda da olay yeri ekipleri bölgeyi inceliyor.

Sakarya da film gibi kovalamaca... Polisle 3 sokak boyunca çatıştı 3


Benim evimin balkonuna yüksek ihtimalle mermi geldi sebebi ise balkonumda zedelenme var. Çatışma, yukarıda bulunan sokakta başladı ve ilerleyerek devam ettikten sonra bitti. Tek kişiydi, nereye ateş ettiğini görmedim ama rastgele ateş ediyordu bunun sebebi ise kurşunlar arabalara ve evlere gelmiş" dedi.

Sakarya da film gibi kovalamaca... Polisle 3 sokak boyunca çatıştı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da traktör kazası: 1 ölüMalatya’da traktör kazası: 1 ölü
Burdur’da çay bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralıBurdur’da çay bahçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Silahlı çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.