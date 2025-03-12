HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da Hacivat-Karagöz ile Ramazan coşkusu...

Sakarya'da Hacivat-Karagöz ile Ramazan coşkusu...

12.03.2025 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kültür Takvimi kapsamında Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlediği etkinlikte, tasavvuf dinletisi ve Şeçkin Bayramoğlu’nun neşe dolu Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla vatandaşlara sanat ve eğlenceyle bezenmiş unutulmaz bir gece yaşattı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Sakarya'da Hacivat-Karagöz ile Ramazan coşkusu...

Geleneksel sanatları yaşatma misyonunu sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlara hissettirmek için özenle hazırladığı programlarla bir kez daha gönülleri fethetti.

AW410836_02

Geyve SGM’de gerçekleşen etkinlik, tasavvuf müziğinin huzur veren melodileri ve gölge oyununun eğlenceli anlarıyla her yaştan katılımcıya hitap etti.

AW410836_01

ÖZEL RAMAZAN REPERTUVARI İLE BAŞLADI

Etkinliklerin son durağı Geyve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) oldu. Kent Orkestrası’nın tasavvuf dinletisiyle manevi bir atmosfer yaşanırken, Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği Karagöz-Hacivat gölge oyunu izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Program, Kent Orkestrası’nın özel Ramazan repertuvarı ile başladı.

AW410836_03

Tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra eden orkestra, izleyenleri adeta huzur dolu bir yolculuğa çıkardı. Enstrümanların eşlik ettiği ilahiler ise 11 ayın sultanında oluşan manevi atmosferi daha da güçlendirdi.

AW410836_04

RAMAZAN KÜLTÜR TAKVİMİ PROGRAM TAKİBİ

Müzikal ziyafetin ardından sahneye tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu çıktı. Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli diyalogları, çocukları kahkahaya boğarken, büyüklere keyifli bir seyir zevki sundu. Geyve’de Ramazan akşamı, Büyükşehirle maneviyat ve sanatla geçti. Ramazan Kültür Takvimi’nin program takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AW410836_05

Sakarya’da Ramazan coşkusunu dolu dolu yaşamak isteyenler için bu tür etkinlikler, hem kültürel mirası koruma hem de birliktelik ruhunu güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.

AW410836_06

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozduAdını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu
Karın ağrısı ve nedensiz kilo kaybına dikkat: O kanserin belirtisiymiş!Karın ağrısı ve nedensiz kilo kaybına dikkat: O kanserin belirtisiymiş!
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Geyve Ramazan etkinlik ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Galatasaray'da Mertens ile Okan Buruk tartışma yaşadı iddiası! Belçikalı yıldız bu yüzden mi oynamıyor?

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Ergenç ve Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı!

Ergenç ve Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan dava açıldı!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Erdoğan'dan 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.