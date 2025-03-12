Sakarya'da Hacivat-Karagöz ile Ramazan coşkusu...

Geleneksel sanatları yaşatma misyonunu sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlara hissettirmek için özenle hazırladığı programlarla bir kez daha gönülleri fethetti.

Geyve SGM’de gerçekleşen etkinlik, tasavvuf müziğinin huzur veren melodileri ve gölge oyununun eğlenceli anlarıyla her yaştan katılımcıya hitap etti.

ÖZEL RAMAZAN REPERTUVARI İLE BAŞLADI

Etkinliklerin son durağı Geyve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) oldu. Kent Orkestrası’nın tasavvuf dinletisiyle manevi bir atmosfer yaşanırken, Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği Karagöz-Hacivat gölge oyunu izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Program, Kent Orkestrası’nın özel Ramazan repertuvarı ile başladı.

Tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra eden orkestra, izleyenleri adeta huzur dolu bir yolculuğa çıkardı. Enstrümanların eşlik ettiği ilahiler ise 11 ayın sultanında oluşan manevi atmosferi daha da güçlendirdi.

RAMAZAN KÜLTÜR TAKVİMİ PROGRAM TAKİBİ

Müzikal ziyafetin ardından sahneye tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu çıktı. Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli diyalogları, çocukları kahkahaya boğarken, büyüklere keyifli bir seyir zevki sundu. Geyve’de Ramazan akşamı, Büyükşehirle maneviyat ve sanatla geçti. Ramazan Kültür Takvimi’nin program takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Sakarya’da Ramazan coşkusunu dolu dolu yaşamak isteyenler için bu tür etkinlikler, hem kültürel mirası koruma hem de birliktelik ruhunu güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır