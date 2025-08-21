HABER

Sakarya’da hastane eczanesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yenikent Devlet Hastanesi’nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan Y.G.S. (29) adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Enes S. Hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Sakarya’da hastane eczanesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Enes S., hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu. Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Sakarya saldırı
