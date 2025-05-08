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Sakarya'da hava durumu nasıl olacak? Sakarya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Sakarya 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Sakarya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Sakarya'da hava durumu nasıl olacak? Sakarya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Sakarya'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın. Rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacak.

9 Mayıs Cuma günü hava durumu da benzer şekilde bulutlu ve güneşli olacak. Ancak sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gündüz 26°C, gece ise 12°C seviyelerine gerileyecek. 10 Mayıs Cumartesi günü hava, az güneşli hale bürünecek. Sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 11°C civarında seyredecek. Bu değişiklikler, hafta sonu için hafif serin bir hava beklentisi oluşturuyor.

Sakarya'da Mayıs ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçer. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanında bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken, açık hava etkinlikleri için uygun zaman dilimlerini tercih etmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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