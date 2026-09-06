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Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken bölgede kısa süreli panik oluştu.

Sakarya’da iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E.’ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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