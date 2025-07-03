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Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda iki tabanca ve 65 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama
Begüm Özkaynak

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Adapazarı ilçesinde M.E. (48) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramalarda; Sig Sauer marka P229 model 1 adet tabanca, Alman Luger-Gesichert marka 1 adet tabanca ve 65 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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