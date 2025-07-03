Sakarya’da kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Adapazarı ilçesinde M.E. (48) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramalarda; Sig Sauer marka P229 model 1 adet tabanca, Alman Luger-Gesichert marka 1 adet tabanca ve 65 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)