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Sakarya'da kahreden motosiklet kazası! Acı haberi olay yerinde alan annenin feryadı yürekleri dağladı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen annenin feryadı ise yürek dağladı.

Sakarya'da kahreden motosiklet kazası! Acı haberi olay yerinde alan annenin feryadı yürekleri dağladı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu Büyükesence ışıklarında meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Emirhan Gözalan ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından devrilen motosikletlerden yola düşen iki sürücüsü de metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiği, diğer sürücünün izse ayağının kopması sonucu ağır şekilde yaralandığı saptandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada bacağı kopan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayatına kaybeden Emirhan Gözalan'ın cansız bedeni ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Savcılık kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kazanın ardından olay yerine gelen Gözalan ailesinin feryatları yürek dağladı. 'Oğlum' diye bağırışları yankılanan anne Gözalan sinir krizi geçirdi. Emirhan Gözalan'ın babasının ise motosiklet tamircisi ve satıcısı olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya motosiklet anne kaza
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