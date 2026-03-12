Sakarya’da kontrolden çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Olay, Kaynarca Adapazarı yolu, Müezzinler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan F.K. ve N.T. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır