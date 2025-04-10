HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da korkunç olay! Darp ettikleri kişiyi silahla vurup, bıçakladılar...

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde 7 kişilik bir grup içesinde çıkan kavgada darp edildikten sonra silah ile vurulup, bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da korkunç olay! Darp ettikleri kişiyi silahla vurup, bıçakladılar...
Çiğdem Sevinç

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde 7 kişilik bir grup içesinde çıkan kavgada darp edildikten sonra silah ile vurulup, bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya’da darp ettikleri kişiyi silahla vurup, bıçakladılar

HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga, gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sapanca Gölü sahil şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında darp edildikten sonra silahla vurulup, bıçaklanan Y.K. (41), durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Y.K.’nın, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen M.M. (26), M.B. (31), M.A. (30), A.A. (29), K.A.B. (30) ve S.P. (30) isimli 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçtiErzurum'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yıktı geçti
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

Gündeme sessiz kalan oyunculara olay çıkış: Seks kasediniz varsa...

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

Ahmet Minguzzi'nin davası ertelendi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.