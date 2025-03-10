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  4. Sakarya'da korkunç olay! Okul müdürü odasında bıçaklandı

Sakarya'da korkunç olay! Okul müdürü odasında bıçaklandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.03.2025 15:55
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Sağlıkta şiddet başlı başına bir büyük bir sorun teşkil ederken eğitimcilere yönelik şiddet de git gide artıyor. Sakarya'da Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü okul müdürü E.C, odasında bıçaklandı. Okul müdürünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sakarya'da korkunç olay! Okul müdürü odasında bıçaklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, eğitimcilere yönelik bir saldırı daha yaşandı. Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü olan E.C, odasında henüz belirlenemeyen nedenle M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU AĞIR

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan M.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öğrencilerin, veliler tarafından alındığı okulda polis ekipleri inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya saldırı
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