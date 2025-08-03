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Sakarya'da nehirde kaybolmuştu! 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 gün önce serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Görkem Satmaz (22) nehirde kaybolmuştu. Arama çalışmaları başlatılırken, Satmaz'dan acı haber geldi. Satmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'da nehirde kaybolmuştu! 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Melih Kadir Yılmaz

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarına giden Görkem Satmaz, serinlemek çini girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Sakarya da nehirde kaybolmuştu! 3 gün sonra cansız bedeni bulundu 1

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı.

ACI HABER GELDİ! CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 08.00 sıralarında Görkem Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sudan çıkartılan Satmaz’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya nehir
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