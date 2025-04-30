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Sakarya'da öğretmen, öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Güngör Köklü, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Sakarya'da öğretmen, öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Esenbel İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefessiz kalan öğrenci kısa sürede fenalaşırken, durumu fark eden Müdür Yardımcısı Güngör Köklü hızla olaya müdahale etti.

Köklü, yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes borusundaki yiyeceği çıkardı. O anları gören diğer öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, müdahalenin ardından herkes derin bir nefes aldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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