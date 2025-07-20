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Sakarya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Sakarya'da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Sakarya'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Begüm Özkaynak

Yangın, öğle saatlerinde Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı.

Sakarya da orman yangını! Müdahale sürüyor 1

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Sakarya da orman yangını! Müdahale sürüyor 2

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Rüzgarın da etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına ilk etapta karadan çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale etmeye başladı.

Sakarya da orman yangını! Müdahale sürüyor 3

Ayrıca bölgeye havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri talep edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi müdahale sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya orman yangını
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