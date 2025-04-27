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Sakarya'da otomobil, bariyerlere saplandı: 2 kişi ağır yaralandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da otomobil, bariyerlere saplandı: 2 kişi ağır yaralandı

Karasu'dan Adapazarı istikametine seyreden S.A. idaresindeki otomobil, Söğütlü ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ile araçtaki S.G. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilin tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yoldaki ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandı, bariyerlere saplanan otomobil iş makineleriyle kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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