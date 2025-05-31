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Sakarya'da polis memurunun aracında kaleşnikof bulunmasına ilişkin 3 tutuklama

Sakarya'da aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen polis memuru ile olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da polis memurunun aracında kaleşnikof bulunmasına ilişkin 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 Mayıs'ta Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirerek Anadolu Otoyolu'nda durdurduğu araçta 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan polis memuru M.A.K. ile soruşturmanın genişletilmesiyle yakalanan şüpheliler Z.B. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA-20250524-38067631-38067629-SAKARYADA_POLIS_MEMURUNUN_ARACINDA_9_KALESNIKOF_TUFEK_VE_5_RUHSATSIZ_TABANCA_ELE_GECIRILDI

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis silah
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