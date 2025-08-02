Sakarya'da sıcak saatler! Yayaya çarpıp kaçtı, kadın sürücü peşine düştü

Kaza, İnönü Mahallesi 7004. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. isimli kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonetin çarpması sonucu savrularak yaralandı. Kamyonet sürücüsü olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.O., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan sokak, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

KADIN SÜRÜCÜ, KAÇAN KAMYONETİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada, bölgede bulunan bir kadın sürücü, kaçan kamyonetin peşine düştü. Bir süre sonra kamyoneti gören kadın sürücü aracın fotoğraflarını çekti. Yayaya çarparak olay yerinden kaçan kamyonet, çekici yardımıyla emniyetin yediemin otoparkına çekildi. Kazaya karışan sürücünün ise bir süre sonra ifade vermek üzere karakola gittiği öğrenildi.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır