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Sakarya'da sıcak saatler! Yayaya çarpıp kaçtı, kadın sürücü peşine düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına kamyonet çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücünün peşine düşen bir kadın sürücü ise kamyoneti yakalayıp fotoğraflarını çekti. Kazaya karışan sürücünün ise bir süre sonra karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

Sakarya'da sıcak saatler! Yayaya çarpıp kaçtı, kadın sürücü peşine düştü

Kaza, İnönü Mahallesi 7004. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. isimli kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada K.Y. idaresindeki 54 AHU 297 plakalı kamyonetin çarpması sonucu savrularak yaralandı. Kamyonet sürücüsü olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya da sıcak saatler! Yayaya çarpıp kaçtı, kadın sürücü peşine düştü 1

KAZA SONRASI YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.O., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan sokak, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya da sıcak saatler! Yayaya çarpıp kaçtı, kadın sürücü peşine düştü 2

KADIN SÜRÜCÜ, KAÇAN KAMYONETİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada, bölgede bulunan bir kadın sürücü, kaçan kamyonetin peşine düştü. Bir süre sonra kamyoneti gören kadın sürücü aracın fotoğraflarını çekti. Yayaya çarparak olay yerinden kaçan kamyonet, çekici yardımıyla emniyetin yediemin otoparkına çekildi. Kazaya karışan sürücünün ise bir süre sonra ifade vermek üzere karakola gittiği öğrenildi.
Olayla alakalı inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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