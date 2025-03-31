HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya'da silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

Sakarya'da silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

31.03.2025 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada büfe işletmecisi silah çekerken, karşı taraf da bıçakla karşılık verdi. İşletmeci ile karşı taraftan 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavgaZeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga
Sultangazi'de marketten hırsızlıkSultangazi'de marketten hırsızlık
Anahtar Kelimeler:
Sakarya kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.