Sakarya'da silahlı ve bıçaklı kavga! 8 kişiye gözaltı

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada büfe işletmecisi silah çekerken, karşı taraf da bıçakla karşılık verdi. İşletmeci ile karşı taraftan 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır