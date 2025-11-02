HABER

Sakarya'da şüpheli çanta paniği

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tren istasyonundaki sahipsiz çanta nedeniyle seferler bir süre durdu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Sakarya'da şüpheli çanta paniği

Arifiye tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak
istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Bomba imha ekibi yapılan incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

