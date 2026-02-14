HABER

Sakarya'da trafik kazası! Otoyolda gişelere çarpıp alev aldı

Sakarya'da otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik (25), yaşamını yitirdi.

Sakarya'da trafik kazası! Otoyolda gişelere çarpıp alev aldı

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

