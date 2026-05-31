Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında belirlenen adrese düzenlenen baskında E.Y. (25) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 61 kilo bonzai yapımında kullanılacağı değerlendirilen 183.54 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid ham madde sıvısı, 171.2 gram skunk maddesi, beze emdirilmiş halde bin 676 içimlik 8.88 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid ham maddesi ve 46 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

