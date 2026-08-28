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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarında, S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Sakarya da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda; boyları 1 ile 2 metre arasında değişen 9 kök Hint keneviri, 4 parça halinde 86 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya uyuşturucu operasyonu
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