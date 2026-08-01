Sakarya Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Sakarya'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu durum akşamları hafif serinlik hissi yaratacak.

Sakarya'nın Marmara ve Karadeniz geçiş iklimi nedeniyle hava genellikle ılık ve az yağışlı. 1 Ağustos için yağış ihtimali yaklaşık %11 civarındadır. Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. Hava, bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde, dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Akşamları hafif serinlik olabileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar var.

Sakarya'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu çok güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Akşamları hafif serinlik için hazırlıklı olmak da önemlidir.