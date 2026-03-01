Sakarya Hava Durumu! 01 Mart Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar. Sakarya'da hava genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Gece sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden esiyor. Ani bastıran yağışlara karşı dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken şemsiye almak önemlidir. Uygun giyinmek, ıslanmaları ve soğuk algınlıklarını önleyecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirin.

Önümüzdeki günlerde, 2 ve 3 Mart 2026 tarihlerinde. Sakarya'da puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0 ile 16 derece arasında değişecek. Ani bastıran yağışlara karşı yine hazırlıklı olunmalı. Dışarı çıkarken şemsiye almak önemlidir. Uygun giyinmek, ıslanmaları ve soğuk algınlıklarını önleyecektir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirin.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Ani bastıran yağışlara karşı hazırlıklı olmak, olumsuz koşullardan etkilenmeyi azaltır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sizi korur.