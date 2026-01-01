Sakarya Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Yılın ilk günü bu şekildedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile -7 derece arasında değişecek. Kış koşullarına uygun olarak, bugünkü hava durumu karla karışık yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 6 ile -5 derece arasında bilgisini vermektedir. Puslu güneşli bir hava beklenmektedir. 3 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar 12 ile 6 derece arasında değişiklik gösterecek. Yine puslu güneşli bir hava hakim olacaktır. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 16 ile 3 derece arasında olacaktır. Güneş, yüksek bulutlar arasından görülecektir.

Bu dönemde, özellikle 1 Ocak'taki karla karışık yağışlı havalar dikkat gerektirir. Sürücülerin ve yayaların tedbirli olmaları önemlidir. Yolculuk yaparken yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, soğuk hava nedeniyle uygun giyinmek faydalıdır. Açık hava etkinliklerini sınırlamak da önem taşımaktadır.

