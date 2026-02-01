HABER

Sakarya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Sakarya hava durumu nasıl?

Sakarya'da 1 Şubat 2026'da yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve 9.7 km/saat hızında rüzgar, dışarı çıkarken doğru kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler arasında. 2 Şubat'ta da yağışlı bir hava hakim olacak. Güvenli ve konforlu bir gün geçirmek için uygun giysilere sahip olmak şart. Hava durumunu göz önünde bulundurmak önem taşır.

Sakarya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Sakarya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Sakarya'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 9.7 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati ise 18:15 olarak tahmin ediliyor.

2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 7 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 4 Şubat Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 0 ile 13 derece arasında olacak. Daha sıcak bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak gereklidir.

Sakarya'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

