ABD-İran geriliminde gündem yaratan 'Türkiye' iddiası!

Tüm dünya ABD-İran gerilimini endişeyle takip ederken, dikkat çeken bir Türkiye iddiası geldi. ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye’nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Ankara'da bir araya gelebileceği öne sürüldü.

Devrim Karadağ

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.

GÜNDEM YARATAN 'TÜRKİYE' İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

“BAŞKAN TRUMP İLE AYNI FİKİRDEYİZ”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Amerikan CNN kanalındaki röportajında dost ülkelerin Tahran ve Washington arasında güven inşası için çabaladığını aktardı.

Arakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi.

